- CSC Dumbravita a mai anuntat o plecare, cea de-a saptea oficializata. E vorba de mijlocasul Adrian Zaluschi, care nu a mai fost prezent in lotul echipei in noul an. Altfel, alb-verzii vor mai pierde sigur la vara un jucator de care nu doreau sa se desparta – fundasul stanga Cosmin Gladun, intrat in…

- CSC Dumbravita a anuntat inregimentarea tanarului Ahmet Ekmekci, sub forma de imprumut de la UTA, dar si inca o despartire – cea de fundasul sarb Nenad Lalic. Alb-verzii au ajuns astfel la sase plecari oficializate iar lista nu e nici pe departe incheiata. Ahmet Ercan Ekmekci (19 ani) e un atacant de…

- CSC Dumbravita a disputat ieri, pe un teren greu, la Covaci, primul test din noul an. Alb-verzii au invins juniorii mari ai lui UTA cu 4-0. Antrenorul Cosmin Stan a folosit mai multi jucatori aflati in probe, majoritatea foarte tineri. Din lotul timisenilor lipsesc mai multe nume din prima parte a sezonului.…

- CSC Dumbravita a ajuns la sase plecari oficializate in aceasta iarna. Antrenorul Cosmin Stan nu se va baza in partea a doua a sezonului nici pe fundasul dreapta Eduard Amariei. Alb-verzii s-au mai despartit de: Paul Mercioiu, Mykhailo Plokhotnyuk, Alexandru Ciui, Ionut Tanase si Vlad Gisa. Lista plecarilor…

- CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate.…

- CSC Dumbravița se desparte de anul 2023 in cadere, suferind in aceasta seara cea de-a treia infrangere la rand in Liga 2. A fost 2-0 pentru gazdele de la FC Argeș, intr-un meci practic fara istoric disputat la Mioveni. Hotarati sa mai scape de emotiile locului ocupat inaintea partidei – 16, alb-violetii…

- CSC Dumbravita a disputat azi un nou amical, cu deja partenera de traditie din teste – UTA. Alb-verzii au deschis scorul dupa pauza, dar alb-rosii au revenit si s-au impus cu 3-1 in jocul de pe stadionul „Banatul” din cartierul aradean Sannicolau Mic. Cele doua se afla intr-o scurta pauza competitionala…

- CSC Dumbravita si-a intrerupt noua serie de rezultate pozitive in „B” dupa ce a cedat astazi, la Cisnadie, in ineditul duel dintre echipele comunale care se aflau pe podium inaintea weekendului. Gazdele de la CSC Selimbar au inscris devreme si s-au impus la limita, scor 1-0, in ciuda unor alte ocazii…