- CSC Dumbravita incheie sezonul de toamna cu o victorie la scor de neprezentare, la Ramnicu Valcea, acolo unde CS Selimbar disputa partidele de pe teren propriu. Cu aceasta reusita, dumbravitenii au acumulat 19 puncte, fiind prima dintre cele trei echipe din Timis care evolueaza in Liga 2. CSC Dumbravita…

- Cum titrasem in avancronica de etapa? „Afara nu-i ca acasa”. Și așa a și fost pentru Aerostar in runda a 12-a din Liga a III-a. Invinsa pe nedrept de Metalul Buzau, in meciul de pe teren propriu disputat in tur, echipa antrenata de Mișu Ionescu și-a recuperat punctele sambata, impunandu-se in Crang…

- Dumbravița - CFR Cluj 0-5 a fost primul meci caștigat de ardeleni in Cupa Romaniei cu Dan Petrescu (54 de ani) pe banca! Dan Petrescu a obținut rezultate senzaționale la CFR Cluj, 5 titluri de campion și calificari in grupele și in primavara competițiilor europene, dar la nivelul Cupei nu a excelat…

- CSC Dumbravita a debutat „acasa” pe noul Giulesti in grupele Cupei Romaniei. Motivul e stiut, Banatul romanesc nu mai ofera un stadion cu nocturna omologabila dupa inchiderea fortata a arenei „Dan Paltinisanu”. Rapidul, mare favorita oricum, s-a impus nu fara emotii, cel putin in prima parte, cand a…

- Una calda si alta rece pentru banatenele care au jucat azi in Liga 2. CSC Dumbravita s-a impus pe final, acasa, in fata unei alte nou promovate – CSM Slatina, cu 2-1. Ripensia, in schimb, a fost modesta la Giurgiu in duelul cu Dinamo si a cedat, scor 0-1. Alb-verzii au avut o prima repriza […] Articolul…

- Duelul dambovițean din FC Pucioasa și Flacara Moreni, ce a contat pentru etapa a 6-a a Ligii a 3-a, s-a incheiat nedecis. Disputa dintre cele doua formații, gazduita de stadionul ”Dumitru Tica Popescu”, s-a terminat la egalitate, 2-2, dupa ce toate golurile au fost marcate in repriza a doua. Scorul…

- Naționala masculina de polo pe apa a Romaniei a invins, marți, cu scorul de 11-10, formația statului Israel, intr-un meci pentru locurile 9-12 la Campionatul European de la Split, din Croația. Victoria a fost decisa la loviturile de departajare, scorul dupa cele 4 reprize regulamentare de joc fiind…