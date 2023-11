Stiri pe aceeasi tema

- CSC Dumbravita si-a intrerupt noua serie de rezultate pozitive in „B” dupa ce a cedat astazi, la Cisnadie, in ineditul duel dintre echipele comunale care se aflau pe podium inaintea weekendului. Gazdele de la CSC Selimbar au inscris devreme si s-au impus la limita, scor 1-0, in ciuda unor alte ocazii…

- 26 octombrie, 17.00Steaua – Ceahlaul 28 octombrieCS Mioveni – Ceahlaul (11.00)CS Tunari – Concordia (11.00)Chindia – CSM Reșița (11.00)Metaloglobus – Corvinul (11.00)Unirea Dej – Progresul-Spartac (11.00)CSM Alexandria – AFK M.Ciuc (11.00)CSC Șelimbar – CSC Dumbravița (11.00) 29 octombrieGloria Buzau…

- CSC Dumbravita a castigat patru puncte importante in prelungiri in ultimele doua jocuri din Liga 2. Dupa remiza smulsa acasa cu Metaloglobus, ieri, alb-verzii au castigat pe final in fieful Unirii Dej, scor 1-0, in urma unei lovituri de pedeapsa transformate de Alexandru Tismonar. In urma acestui rezultat…

- Etapa a 7-aCSC Selimbar – Gloria Buzau 2-1CSM Resita – Concordia Chiajna 3-2Viitorul Pandurii Tg. Jiu – Corvinul Hunedoara 2-1CS Mioveni – Progresul Spartac 3-1CS Tunari – FK Miercurea Ciuc 1-0Chindia Targoviste – CSC Dumbravita 4-0CSM Alexandria – FC Arges 0-4Metaloglobus București – Ceahlaul Piatra…

- Cosmin Stan s-a gandit cum ar fi fost daca jucatorii sai deschideau scorul din minutul 3. El a spus ca echipa s-a prezentat bine in prima repriza, dar a fost jalnica in a doua. ”O prima repriza chiar buna din partea noastra, pana in minutul 43, cand am luat primul gol. Am inceput meciul foarte […] Articolul…

- CSC Dumbravita nu a stiut sa gestioneze rezultatul „astronomic” din runda precedenta cu cei de la Tunari (scor 6-1). Alb-verzii au cedat la scor in runda a 7-a pe terenul retrogradatei din elita Chindia Targoviste. Gazdele s-au impus cu 4-0 (2-0) si au pus capat unei serii de trei succese la rand ale…

- Concordia Chiajna – Steaua 0-0CSM Slatina – CS Comunal Selimbar 0-0Gloria Buzau – CSM Alexandria 1-0Unirea Slobozia – Metaloglobus București 2-0CSC Dumbravita – CS Tunari 6-1FK Miercurea Ciuc – CS Mioveni 0-0Progresul Spartac – Viitorul Pandurii Targu Jiu 1-2Corvinul Hunedoara – CSM Resita 2-0Campionii…

- Programul etapeiSambata, 19 august Progresul Spartac – Concordia Chiajna 0-6 CSM Reșița – CSC Dumbravița 2-1 Viitorul Pandurii – Ceahlaul Piatra Neamț 0-2 Metaloglobus București – CSM Slatina 1-1 CSM Alexandria – CSC 1599 Șelimbar 0-1 Corvinul 1921 Hunedoara – AFK Csikszereda 2-0 Duminica, 20 august…