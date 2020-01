Stiri pe aceeasi tema

- Cererile adresate de brasoveni Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) reprezinta sub 2% din numarul total al cazurilor in care au intervenit, anul acesta, specialistii acestui organism.Conform datelor prezentate de reprezentantii CSALB intr-o conferinta…

- (P) Beneficii de peste 2 milioane de euro pentru consumatori, dupa negocierea cu bancile Deschiderea tot mai mare a bancilor de a negocia cu consumatorii și alegerea soluției amiabile in defavoarea celei din instanța de judecata sunt motive care au dus la creșterea sumelor obținute din concilierea parților.…

- In ultimii trei ani si jumatate, negocierile purtate intre consumatori si banci/IFN-uri prin intermediul conciliatorilor au adus beneficii ce depasesc 2 milioane de euro, a anuntat marti Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), care arata ca valoarea medie a unui…

- Negocierile purtate intre consumatori si banci/IFN-uri prin intermediul conciliatorilor au adus, in ultimii trei ani si jumatate, beneficii ce depasesc 2 milioane de euro, a declarat, marti, Alexandru Paunescu, presedintele Colegiului de Coordonare al Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor…

- Conflicul dintre debitori si creditori a fost cultivat din motive interne si externe, iar din aceasta cauza in Romania s-a pornit mai tarziu o institutie de solutionare alternativa a litigiilor, a afirmat, marti guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, la conferinta anuala a Centrului…

- Conciliatorii CSALB, reprezentantii consumatorilor si cei ai bancilor comerciale vor participa marti la conferinta anuala a Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Evenimentul va fi gazduit de Facultatea de Drept Bucuresti, iar key speaker-ul conferintei este…

- De la inceputul anului si pana la aceasta data, s-au format peste 560 de dosare de conciliere in cadrul Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB), depasind cele 550 de dosare formate in tot anul trecut, a anuntat, luni, institutia.

