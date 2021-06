Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu anul 2019, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) inregistreaza o crestere a numarului de cereri prin care consumatorii solicita stergerea inregistrarilor din Biroul de Credit. Din pacate, susțin reprezentanții CSALB, solutionarea acestor cereri nu se…

- Aproape 650 de romani, cu 20% mai mulți decat in T1 2020, au trimis cereri catre Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancarn (CSALB) in primele trei luni ale acestui an, pentru identificarea de soluții amiabile in relația cu bancile și IFN-urile. Din totalul cererilor…

- Peste 708.000 de consumatori au solicitat, in 2020 si in primele trei luni din 2021, amanarea platii ratelor, la care se adauga cei care au cerut acest lucru IFN-urilor, conform datelor publicate, miercuri, de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). ‘Criza sanitara…

- Din 2016, aproximativ 2.000 de romani au reușit sa iși rezolve problemele cu bancile și IFN-urile in cadrul negocierilor derulate cu ajutorul conciliatorilor CSALB. In cei 5 ani de funcționare, consumatorii au obținut beneficii totale de peste 4 milioane de euro prin diminuarea sau eliminarea unor comisioane,…