- Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis, miercuri, penalizarea CSA Steaua cu 50.625 de lei, ca urmare a incidentelor de la meciul cu Dinamo, din Liga 2.“In temeiul art. 82/2 si 3a si c din RD raportat la art. 83/2/d din RD, Clubul Sportiv al Armatei Steaua Bucuresti se sanctioneaza cu penalitate…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, cluburile Farul Constanta si FC Rapid cu cate 11.250 de lei pentru incidentele provocate de suporteri la meciul direct din etapa a a 7-a a play-off-ului Superligii, informeaza site-ul oficial al LPF.Cele doua grupari…

- Dinamo a ales sa promoveze meciul cu CSA Steaua intr-un mod inedit, prin care și-a „ințepat” rivala. Dinamo - CSA Steaua are loc luni, de la ora 20:30. Meciul de pe Arena Naționala va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Pentru partida de pe Arena Naționala,…

- Comisiei de Disciplina a FRF a sancționat Dinamo doar cu o amenda de 38.000 de lei, dupa incidentele provocate la meciul cu CSA Steaua, 0-2, disputat in Ghencea, pe 18 aprilie, in derby-ul rundei cu numarul 4 din play-off, Liga 2. In plus, ”cainii” vor fi monitorizați in urmatoarele doua meciuri de…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a fost sanctionata de Comisia de Disciplina si Etica din cadrul Federatiei Romane de Fotbal cu penalitati sportive cumulate de 37.500 de lei, dupa meciurile cu Unirea Dej si Otelul Galati, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres.Pentru incidentele de…

- Clubul Sportiv Municipal Targu Mures a fost informat, miercuri, 5 aprilie, in ziua plecarii echipei spre Bucuresti, pentru meciul de joi, cu Steaua, din ultima etapa din faza a 2-a Ligii Naționale de baschet masculin, de faptul ca, dupa suspendarile conforme cu art. 23.12 din RGOC a jucatorilor Botond…

- Leonard Strizu și-a anunțat demisia din functia de antrenor principal al echipei de fotbal FCSB. Tehnicianul de 55 de ani a facut anunțul la finalul partidei cu Petrolul Ploiești, caștigata de roș-albaștri cu 4-1 . Strizu figura in organigrama clubului ca antrenor principal din luna noiembrie a anului…