- Echipa de muncitori continua sa lucreze intens și, in ciuda temperaturilor ridicate din aceasta perioada, a reușit sa toarne cu succes cel de-al doilea strat de asfalt pe tronsonul de pe strada Garii. Primarul Turc se arata incantat de ritmul lucrarilor și dezvaluie ca in curand circulația va fi redeschisa…

- In aceasta dimineata, pe 5 iulie, viceprim ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu, a participat la o conferinta de presa in cadrul careia a vorbit despre investitiile recente in sistemul medical romanesc. Toate cheltuielie au fost suportate de Programul Operativ Infrastructura Mare,…

- In timpul protocolului de transfer de funcție intre Petre Daea, fostul ministru al Agriculturii din partea PSD, și noul ministru Florin Ionuț Barbu, tot din partea PSD, care a avut loc vineri, s-au facut declarații relevante cu privire la semnificația simbolurilor puterii. „Mi-am dat seama ca nu mai…

- Nava eșuata pentru scurt timp in Canalul Suez, repusa pe linia de plutire cu succes. Remorcherele au repus pe linia de plutire o nava de mari dimensiuni care a ramas blocata timp de cateva ore in Canalul Suez, a anunțat joi agentul de transport maritim Leth Agencies, permițand revenirea la normal…

- Inca un nasaudean a fost amendat drastic de inspectorii Corpului de Control al ADI Deșeuri Bistrița-Nasaud, din cauza ca a abandonat cadavrul unui animal pe marginea șoselei care leaga orașul Nasaud de cartierul Liviu Rebreanu. Barbatul a fost surprins de camerele de luat vederi care monitorizeaza zona,…

- O acțiune a polițiștilor locali in piața agro-alimentara Iosefin s-a soldat 37 de sancțiuni aplicate, din care una administratorului pieței. Polițiștii locali din cadrul Biroului Poliția Piețelor au organizat astazi o acțiune cu efective marite in Piața Iosefin, pentru a verifica modul in care se respecta…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a declarat, miercuri, ca administratia judeteana a incheiat un protocol de parteneriat cu Universitatea de Stiintele Vietii „Regele Mihai I”, cu Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” si cu Spitalul Judetean Timisoara, pentru realizarea…

- Auditoriumul Centrului de Conferințe al UPT a gazduit joi, 27 aprilie 2023, ședința festiva prilejuita de aniversarea a 10 ani de la inființarea Comitetului Director al Universitații Politehnica Timișoara, primul organism consultativ de acest gen din țara, ce consfințește probabil cea mai buna legatura…