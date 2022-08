CS Universitatea Craiova, victorie categorică în returul cu Zoria Luhansk. Oltenii au acces în play-off-ul Conference League (Video) CS Universitatea Craiova s-a calificat, joi seara, in play-off-ul Conference League, dupa ce a trecut in turul trei preliminar de echipa ucraineana Zoria Luhansk. Gruparea olteana a castigat returul cu scorul de 3-0. In prima manșa, ucrainienii se impusesera cu 1-0. Mirel Radoi a debutat pe banca oltenilor. In min. 4, Bancu a sutat, dar mingea a fost deviata in corner. Baiaram a centrat, iar fundasul brazilian Raul Silva a deschis scorul cu capul. Baiaram a dublat avantajul gazdelor in minutul 53, cu un sut din voleu de la 15 metri. Koljic i-a pasat perfect lui Bancu, iar acesta a dus scorul la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

