CS Universitatea Craiova a invins-o, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, pe FC U Craiova 1948, in ultimul meci al etapei a 26-a din Liga 1. Meciul a fost intrerupt de doua ori, in minutul 4 si minutul 10, din cauza petardelor, a tortelor, dar și a artificiilor aruncate in teren. CSU Craiova a avut prima ocazie importanta a meciului, in minutul 14. Gustavo a șutat pe langa poarta, din centrul careului. Același Gustavo a deschis scorul doua minute mai tarziu. Jucatorii lui Napoli au replicat in minutul 23. Baeten a centrat in careu, din lovitura libera, Balan a reluat cu capul, Bancu a incercat…