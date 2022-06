Stiri pe aceeasi tema

- Raul Silva este oficial noul jucator al Universitații Craiova. Fundașul portughez a fost prezentat oficial in cursul zilei de marți și reprezinta prima mutare a verii pentru olteni. Raul Silva a semnat un contract valabil pe doua sezoane cu Universitatea Craiova și va purta tricoul cu numarul 34 in…

- Universitatea Craiova l-a transferat pe Raul Silva (32 de ani). Dupa primul amical al verii, 4-1 cu Arminia Bielefeld, Laszlo Balint (43), antrenorul oltenilor, a vorbit la superlativ despre fundașul central legitimat ultima data in Portugalia, la Braga. „Avem nevoie de intariri in zona fundașilor centrali.…

- Cea de-a XXVII-a editie cursurilor internationale „Nicolae Titulescu” pentru tineri diplomati se desfasoara, de sambata pana pe 2 iulie, la Poiana Brasov, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Tematicile de curs se vor raporta la contextul international actual, marcat de agresiunea Rusiei…

- Universitatea Craiova l-ar fi transferat pe Raul Silva (32 de ani), fundaș central, de la Braga. Brazilianul ar fi ajuns deja in cantonamentul oltenilor din Austria și va semna un contract pe doi ani cu echipa lui Laszlo Balint, anunța Fanatik. Craiova l-ar fi transferat pe Raul Silva Raul Silva vine…

- FCSB a anuntat, miercuri, achizitionarea fundasului camerunez Joyskim Dawa (26 de ani), care a evoluat ultima oara la FC Botosani. „Bine ai venit, Joyskim Dawa! FCSB anunta transferul lui Joyskim Dawa, care a evoluat, in sezonul trecut, pentru Fotbal Club Botosani. Clubul nostru ii ureaza Bun Venit…

- In perioada 6-10 iunie 2022, trei profesori de la catedra de discipline economice a Colegiului Tehnic de Cai Ferate „Unirea”, au participat in cadrul proiectului Erasmus+ ”Fii Antreprenorial! Fii Practic, Nu abandona” (2020-1-RO01-KA102-079349) la cea de-a doua mobilitate, care a avut loc in Portugalia,…

- FC Porto a castigat, duminica, pentru a XVIII-a oara Cupa Portugaliei, dupa ce a invins, in finala de la Oeiras, echipa Tondela, cu 3-1 (1-0). Au marcat: Taremi '21 (p), '74, Vitinha '52 / Borges '73. FC Porto a castigat si campionatul Portugaliei, realizand al IX-lea event din istorie. Tondela, insa,…

- Moderna Inc a anuntat vineri ca au fost rechemate 764.900 de doze din vaccinul sau impotriva COVID-19 dupa descoperirea contaminarii cu un corp strain a unui flacon realizat de Rovi, producatorul sau contractual, informeaza Reuters. Dozele au fost distribuite in Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania…