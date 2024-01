Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a reunit azi pentru pregatirea partii secunde a Ligii 3. Alb-violetii, locul 2 in C8, au cateva noutati in lot care urmeaza sa fie concretizate oficial. Echipa pregatita de Paul Codrea vrea sa se desparta si de George Tudoran, in schimb, au sosit Claudiu Pamfile, Alex Adamcsik…

- Dupa cum scriam intr-un articol anterior, situația este dramatica la Chindia! Nici nu s-a reunit lotul și trei jucatori din cei mai importanți deja și-au reziliat contractele cu clubul…Golofca, Militaru și Calin au parasit pe cale amiabila echipa, dupa cum este menționat pe pagina oficiala. „Mulțumim,…

- Dupa vacanța de Sarbatori, și CS Blejoi pregatește intoarcerea la fotbal. Lotul lui Razvan Vlad se va reuni pe data de 22 ianuarie 2024, iar in perioada 9-17 februarie se va efectua un cantonament pe plan local. Lotul cu care se va aborda returul nu va suferi modificari substanțiale fața de turul campionatului.…

- Reputatul tehnician a acceptat oferta de a prelua echipa mare a celor de la SR Brașov dupa ce in ultima perioada a lucrat cu doua grupe de copii din cadrul clubului. Gruparea susținuta de fanii brașoveni trece printr-o perioada neagra dupa ce a incheiat anul 2023 pe ultimul loc in Seria a 5-a a Ligii…

- In etapa a 15 a a Ligii a 3 a la fotbal, seria a treia, ambele reprezentante ale judetului Constanta, Axiopolis Cernavoda si Gloria Baneasa, au pierdut.Gloria Baneasa a cedat pe teren propriu in meciul cu liderul clasamentului, CS Afumati, care s a impus cu 4 0 Dorin Burlacu 3, 11, 56, Ciprian Stanciu…

- 26 de pompieri intervin joi, 2 noiembrie, pentru stingerea incendiului izbucnit in cursul nopții la groapa de gunoi din Boldești-Scaeni, oraș situat la 12 kilometri nord de Ploiești, relateaza Observatorul Prahovean, care citeaza informații oferite de ISU.Alarma a fost data in jurul orei 1.15, iar flacarile…

- ARO C-lung Muscel – Dunarea Giurgiu 2-3Tricolorul Breaza – CS Dinamo București 1-4Flacara Moreni – FC Pucioasa 1-2CS Paulești – CS Blejoi 3-5SC Popești-Leordeni – CSO Plopeni 0-0 Clasament1. CS Dinamo Bucuresti 10 8 1 1 29-8 252. CS Blejoi 10 7 1 2 23-15 223. SC Popesti-Leordeni 10 4 5 1 16-11174. SCM…