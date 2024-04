Stiri pe aceeasi tema

- Sportivii secției de karate de la CS Targoviște au participat la un curs de perfecționare extrem de important, gazduit de Sala Polivalenta, din localitatea Blejoi. Cursul a fost coordonat de Roksanda Atanasov, un antrenor olimpic din Serbia. In 2021, Roksanda a reușit sa atinga performanțe remarcabile…

- Etapa I. Program și clasament Vineri, 29 martie, ora 15:00FC Pucioasa – CS Paulești Sambata, 30 martie, ora 15:00Flacara Moreni – Tricolorul BreazaCSO Plopeni – ARO Muscelul C-lung Muscel Clasament1. CS Dinamo 18 13 2 3 41-14 412. Popesti-Leordeni 17 9 7 1 26-14 343. CS Blejoi 17 10 3 4 33-22 334. Dunarea…

- Liga a III a. Seria a IV a. Etapa a 17 a. Rezultate tehnice ARO C-lung Muscel – CS Blejoi 1-1Dunarea Giurgiu – CSO Plopeni 1-0Popești-Leordeni – FC Pucioasa 4-1Flacara Moreni – Tricolorul Breaza 2-2CS Paulești – CS Dinamo 0-3 1. CS Dinamo 17 12 2 3 40-14 26 382. SC Popesti-Leordeni 17 9 7 […] Articolul…

- Etapa a 17-a. Vineri, 15 martie, ora 15.00 ARO C-lung Muscel – CS BlejoiSambata, 16 martie, ora 15.00Dunarea Giurgiu – CSO PlopeniPopești-Leordeni – FC PucioasaFlacara Moreni – Tricolorul BreazaCS Paulești – CS Dinamo Clasament1. Dinamo Bucuresti 16 11 2 3 37-14 23 352. CS Blejoi 16 10 2 4 32-21 11…

- Etapa a 16, Seria a 4 a. Rezultate tehnice SERIA 4, etapa 16vineri, 8 martie 2024, ora 15:00FC Pucioasa – Aro Muscelul Campulung Muscel 0-0CS Dinamo Bucuresti – SC Popesti Leordeni 0-1George Apostol (86) sambata, 9 martie, ora 15:00Tricolorul Breaza – CSO Plopeni 3-1Rareș Dogaru (33), Eric Ionița (50),…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Baschet, convocat statutar de presedintele FRB, Emilia-Carmen Tocala, a adoptat urmatoarele decizii ca urmare a sedintei desfasurata in format mixt la sediul FRB si online, cu prezenta a 14 membri (5 membri prezenti si 9 membri in online), dar si a inspectorului…

- Liga a III-a. Seria a IV-A. Etapa a 16 a 8 martie 2023 CS Blejoi – Dunarea GiurgiuFC Pucioasa – ARO C-lung MuscelTricolorul Breaza – CSO PlopeniFlacara Moreni – CS PauleștiCS Dinamo – Popești-Leordeni Clasament1. Dinamo Bucuresti 15 11 2 2 37-13 24 352. CS Blejoi 14 10 1 3 30-18 12 313. SC Popesti-Leordeni…

- Echipa etapei este creionata in jurul partidelor puternice din aceasta etapa, CSM Lugoj-CSM București 3-2 și Dinamo București-CSO Voluntari 3-2. Au fost doua partide excelente, cu suspans maxim, in care, in cele din urma, s-au impus gazdele. CSM Lugoj are trei reprezentante in echipa etapei, iar Dinamo…