- „Sumele directionate catre investitii ocupa o pondere importanta in structura bugetului pentru 2024, de peste 7% din PIB. Guvernul are in vedere, de asemenea, introducerea unui set de masuri noi pentru combaterea evaziunii fiscale si infiintarea unei structuri interinstitutionale care sa asigure coerenta…

- Atacul cibernetic a vizat compania Kyivstar, care are peste 25 de milioane de clienți, marea majoritate utilizatori de telefonie mobila, scrie NBC News.Directorul general al Kyivstar, cea mai mare companie de telecomunicații din Ucraina, a anunțat marți ca un atac cibernetic rusesc i-a blocat serviciile,…

- Microsoft i-a angajat in mod neașteptat pe Sam Altman și Greg Brockman pentru a conduce o noua echipa de cercetare avansata in domeniul inteligenței artificiale, la doar cateva zile dupa ce cei doi au parasit OpenAI, companie partenera Microsoft, scrie The Guardian.Directorul executiv al Microsoft,…

- Spitalul Al Shifa din orașul Gaza este „supus bombardamentelor” israeliene, a afirmat vineri purtatoarea de cuvant a Organizației Mondiale a Sanatații, Margaret Harris, adaugand ca 20 de spitale din Gaza au fost scoase complet din funcțiune de la inceputul razboiului Israel - Hamas. Tot vineri, doua…

- Eveniment Directorul general al Companiei Naționale de Investiții (CNI) vine la Spitalul Județean Alexandria noiembrie 9, 2023 14:50 Luni, 13 noiembrie a.c., directorul general al Companiei Naționale de Investiții – C.N.I. S.A., d-na Manuela Patrașcoiu, vine la Alexandria pentru a prelua amplasamentul noului…

- Succesul fulminant al filmului Barbie a dat un impuls companiei Mattel, ajutand la creșterea vanzarilor pentru prima data intr-un an, scrie The Guardian.Producatorul american de jucarii a atribuit filmului, primul in care apare cea mai faimoasa papușa din lume și primul lansat de noua divizie de film…

- La data de 4 octombrie 2023, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti Sectia 18 Politie au retinut un barbat, in varsta de 30 de ani, fata de care sunt efectuate cercetari intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de inselaciune si fals informatic Prejudiciul creat…