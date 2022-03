Crupul, o nouă complicație a variantei Omicron, observată la copii In timp ce epidemia de Covid-19 da semne clare de revenire, dupa o relativa perioada de calm, medicii din Boston vin cu o constatare ce nu poate fi neglijata. Infecția cu varianta Omicron in cazul copiilor este legata de o noua complicație: crupul. Intre martie 2020 și ianuarie 2022, medicii de la spitalul pediatric din Boston, Massachusetts, au diagnosticat 75 de copii, mai mulți baieți sub varsta de 2 ani. cu crup. Medicii au observat ca 80% dintre cazurile de crup au fost depistate in timpul valului de Omicron. Important este ca niciun copil dintre cei ingrijiți in spitalul din Boston nu a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

