Cronica unei căderi epice: A fost haos în sediul Facebook (VIDEO) In ziua in care Facebook a a avut parte de o cadere epica s-ar putea spune – practic celebra rețea a disparut de pe internet – a fost haos, potrivit marturiilor care ies acum la iveala. Angajații nu au putut intra in cladire. Aproape sapte ore, unele dintre cele mai utilizate platforme ale Facebook din lume au picat ieri. Oameni din lumea intreaga nu au putut verifica feed-ul de postari pe Facebook și platformele sale. Pana a avut loc cu o zi inainte de audierea in Congres a unei foste angajate Facebook care a facut mai multe dezvaluiri despre companie. Frances Haugen, fost manager de produs in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

