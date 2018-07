The Weeknd urcă pe primul loc în VIRGIN RADIO HOT 40 cu piesa “Call out my name”

Ne-ai ajutat să ordonăm piesele și săptămâna aceasta la Virgin Radio Romania, iar în topul preferințelor a fost The Weeknd. Așadar, piesa “Call out my name”, urcă pe prima poziție în VIRGIN RADIO HOT 40. Până sâmbăta următore, nu… [citeste mai departe]