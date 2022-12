Croația a intrat în Schengen, dar nu vrea să sprijine militar Ucraina Parlamentul din Croația a respins propunerea ca tara sa se alature misiunii de sprijin a UE pentru armata ucraineana, conform Reuters. Votul a fost la limita, dupa ore de dezbateri incinse care arata, de fapt, disensiunile majore intre președintele țarii și premier, mai arata presa internaționala. Astfel, presedintele Zoran Milanovic, care este comandantul suprem al […] The post Croația a intrat in Schengen, dar nu vrea sa sprijine militar Ucraina appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

