Naționala de fotbal a Croatiei a depașit reprezentativa Marocului, in finala mica a Cupei Mondiale din Qatar . Meciul a avut loc sambata, de la ora 17:00, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan. Scorul final a fost 2-1, toate golurile fiind marcate in prima repriza de Gvardiol 7, Orsic 42 / Dari 9. Cele doua echipe s-au mai intalnit pana acum de doua ori. Cel mai recent duel a avut loc chiar in grupa turneului final din Qatar, cand scorul a fost egal, 0-0. In primul meci dintre cele doua naționale, in semifinalele turneului international Cupa Regele Hassan al II-lea, din 1996, rezultatul…