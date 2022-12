Croația a bătut Brazilia în semifinalele Campionatului Mondial de Fotbal 2022 Brazilia a fost eliminata de Coatia la loviturile de departajare, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de Fotbal Qatar 2022. Croații vor evolua in semifinalele turneului final. La finalul timpului regulamentar de joc, scorul a fost egal, 0-0, astfel ca s-a ajuns la prelungiri. Neymar a deschis scorul in minutul 105+1, cand a fructificat o pasa de la Lucas Paqueta. Jucatorul lui PSG l-a galat pe Pele in clasamentul golgeterilor all-time ai Selecao, cu 77 de reușite. pic.twitter.com/Vl5Ur86kM6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 9, 2022 Croatii au egalat in minutul 117, prin Petkovic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

