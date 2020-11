Femeile se aflau la jumatatea travaliului când directorul spitalului a venit și i-a spus lui Mihret Glahif ca trebuie sa fuga pentru a-și salva viața. Nu conta ca pacientele ei nașteau, personalul medical a trebuit sa plece imediat. Razboiul civil ajunsese și batea la ușa, scrie The Telegraph.



&"Am auzit focuri de arma și bombe&", își amintește asistenta medicala în vârsta de 25 de ani, relatând ca &"am lasat toți pacienții în urma. Unii dintre ei erau soldați raniți, unii erau femei care au intrat în travaliu. I-am abandonat pe toți&".



Glahif…