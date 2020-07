Stiri pe aceeasi tema

- ​​Subvențiile generoase de la stat au alimentat conturile partidelor și perioada de criza. În timpul starii de urgența, formațiunile parlamentare au primit fonduri publice de 61,83 milioane de lei, adica aproape 13 milioane de euro. În iunie, în conturi le-au intrat alte 23,81 de milioane…

- Pandemia de Covid-19 a facut cel putin 417.773 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, joi, la orele 19:00 GMT.

- Subventiile acordate partidelor politice de buget in prima decada a lunii iunie totalizeaza 23,816 milioane lei, PSD primind cea mai mare suma, 11,9 milioane lei, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta. A doua cea mai mare subventie a mers la PNL, care a primit 6,6 milioane lei, urmat de Uniunea…

- Subvențiile acordate partidelor politice de buget in prima decada a lunii iunie totalizeaza 23,816 milioane lei, PSD primind cea mai amre suma, 11,9 milioane lei, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta.A doua cea mai mare subvenție a mers la PNL, care a primit 6,6 milioane lei, urmat…

- Cu 106.000 de noi cazuri, miercuri a fost ziua cu cele mai multe infecții pe plan global, de la inceputul pandemiei, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații, citata de BBC, conform Mediafax.Directorul general Tedros Adhanom Ghebreyesus s-a aratat ingrijorat de creșterea inumarului cazurilor…

- In perioada 16 martie 2020 ndash; 11 aprilie 2020, in Arhiepiscopia Tomisului 8.440 de persoane fie aflate in izolare la domiciliu, fie in carantina sau batrani, familii aflate in risc social, familii cu multi copii au beneficiat ajutoare constand in produse alimentare neperisabile, hrana calda, cumparaturi…

- Mai mult de 1 milion de persoane diagnosticate cu Covid-19 au fost declarate vindecate, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, potrivit datelor Johns Hopkins University.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 47: PNL și PSD se vor prabuși! Numarul total al cazurilor…

- Scala din Milano, celebra opera italiana, a inregistrat deja pierderi de 23 de milioane de euro de la inceputul pandemiei de COVID-19, dar spera sa-si reia activitatea in septembrie cu spectacolul ''Requiem'', de Giuseppe Verdi, a anunt miercuri directorul institutiei, Dominique Meyer, informeaza…