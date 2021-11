​Un prim zbor cu irakieni evacuați din Belarus este programat pentru joi, potrivit ambasadorului irakian de la Moscova citat de agenția de presa rusa RIA. Aceștia ar urma sa fie repatriați, in contextul in care mii de migranți sunt in continuare blocați la frontiera dintre Belarus și UE.



Ambasada Irakului la Moscova s-a oferit inca de saptamana trecuta sa ajute la evacuarea refugiaților din Belarus care forțeaza intrarea in Polonia, amintește Reuters.



Uniunea Europeana a acuzat regimul Lukașenko de declanșarea unui razboi hibrid, invocand faptul ca Minskul a incurajat…