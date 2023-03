Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii vor primi informatii despre beneficii in weekend, de la FDIC, iar detaliile privind asigurarea medicala vor fi furnizate de fosta companie-mama SVB Financial Group, a scris FDIC intr-un e-mail vineri seara, intitulat ”Retentia angajatilor”. SVB avea la sfarsitul anului trecut o forta de munca…

- Silicon Valley Bank a devenit cea mai mare banca falimentara din SUA din ultimul deceniu, dupa ce clientela sa de lunga durata, formata din start-up-uri tehnologice, s-a ingrijorat și a inceput sa retraga depozitele, noteaza Bloomberg. Fondata in 1983, SVB era specializata in servicii bancare pentru…

- La o saptamana de la cutremurul din Gorj care a afectat mai multe cladiri, Guvernul pune la cale o noua strategie de consolidare a cladirilor din tara, in special spitale, scoli si institutii publice cu risc seismic ridicat. Doar ca inceputul e tare greu, pentru ca momentan suntem la stadiu in care…

- In editia de luni 07 ianuarie 2023 a "RAPORTULUI SPECIAL" de la TV News Buzau, Iulian Gavriluta i-a avut ca invitati in studio pe Ionica Tarau, Expert Info Impact Mimico Gestual si Aurel Stanculea, fost director SIF. S-a discutat despre "Problemele persoanelor cu dizabilitați de auz, in contextul politic…

- Guvernul a stabilit mecanismul de acordare a ajutorului pentru incalzire, de 1.400 de lei in total, pentru persoanele cu venituri mici. Autoritațile au identificat o serie de soluții și pentru persoanele, in special din mediul rural, care nu au numar la casa, iar in acte, mai multe persoane locuiesc…

- Guvernul rus intentioneaza sa colecteze sume mai mari de bani de la unii producatorii de materii prime, precum si de la companiile de stat, iar in paralel sa reduca cheltuieile care nu au legatura cu apararea, in contextul in care cresc costurile cu invadarea Ucrainei, transmite Bloomberg.

- Sase jurnalisti au fost arestati in Sudanul de Sud, dupa ce in mediul online a aparut un filmulet in care presedintele tarii, Salva Kiir, poate fi vazut urinand pe el la un eveniment oficial, a anuntat Comitetul de protectie a jurnalistilor (CPJ), potrivit AFP. Jurnalistii de la televiziunea publica…

- Bașcanul Gagauziei Irina Vlad susține ca „autoritațile de la Chișinau ar putea amina alegerile locale generale din toamna, facind trimitere la starea de urgența”. Guvernul neaga acuzațiile. Prelungirea starii de urgența nu va constitui un impediment in organizarea alegerilor locale generale, din toamna…