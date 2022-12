Criza gazelor va dura cel puțin până în 2027 Dependența puternica a Europei de gazele naturale lichefiate va duce la creșterea prețurilor și a emisiilor de gaze cu efect de sera, intr-un context de concurența sporita cu China, subliniaza un studiu realizat de think tank-ul The Shift Project. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dependența puternica a Europei de gazele naturale lichefiate va duce la creșterea prețurilor și a emisiilor de gaze cu efect de sera, intr-un context de concurența sporita cu China, subliniaza un studiu realizat de think tank-ul The Shift Project

- Capacitatea Chinei de a stavili criza din sectorul imobiliar este din nou pusa sub semnul intrebarii dupa ce un dezvoltator privat cu sustinere de stat pentru finantare s-a alaturat unei liste din ce in ce mai lungi de firme din sector care intra in default, scrie Bloomberg. Fii la curent…

- SUA vor majora cantitatile de gaze lichefiate trimise catre Uniunea Europeana, pentru a ajuta statele europene sa inlocuiasca gazele rusesti si sa treaca aceasta iarna cu bine, a afirmat Don Graves, secretar adjunct al Departamentului Comertului al Statelor Unite ale Americii, intr-un interviu acordat…

- Este posibil ca Germania sa prelungeasca durata de viata a centralelor sale nucleare pana anul urmator, in ideea de a evita aparitia unor intreruperi in aprovizionarea cu electricitate a celei mai mari economii a Europei la iarna, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele UEFA, Aleksander Cerefin, a infirmat miercuri zvonurile privind disputarea unor meciuri din Liga Campionilor in afara Europei, scrie DPA, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ministrul de externe al Ungariei a declarat, marți, ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa mai ia in considerare noi sancțiuni impotriva Rusiei, intrucat acestea nu ar face decat sa adanceasca criza aprovizionarii cu energie și sa dauneze Europei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Premierul Viktor Orban este principalul vinovat pentru criza nivelului de trai din Ungaria si atat timp cat se afla la putere, criza va persista, a declarat, duminica, la Budapesta, Klara Dobrev, europarlamentar din partea partidului ungar de opozitie Coalitia Democrata (DK), in primul sau discurs…

- China și Rusia nu s-au apropiat niciodata de formarea unei noi ordini mondiale in favoarea lor, iar razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei nu a facut decat sa intareasca determinarea Occidentului, relateaza CNN intr-o analiza. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…