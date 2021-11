Spitalul Targu Neamt a fost poate unul dintre putinele unitati sanitare din judet in care, in ultimii ani, s-au alocat mulți bani pentru investitii. Ca au venit de la primarie, de la Consiliul Judetean sau de la Guvern, banii au existat. S-a achizitionat aparatura, o parte de ultima generatie, s-au reabilitat sectii medicale si cladiri, ceea ce a facut spitalul atractiv pentru medici tineri. Cu toate acestea, in acest moment, institutia medicala se gaseste intr-o situatie financiara mai mult decat precara. Conducerea spitalului ne-a confirmat faptul ca in bugetul institutiei mai sunt bani doar…