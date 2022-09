Criza energetica face ca monedele europene sa piarda teren in raport cu dolarul american, iar importurile din SUA sa devina și mai scumpe, ducand la o presiune suplimentara a prețului, constata Radu Puiu, Financial Analyst in cadrul casei de brokeraj pe burse internaționale XTB Romania. Criza energetica din Europa se adancește pe masura ce Rusia limiteaza și mai mult exporturile de gaze naturale, forțand guvernele sa cheltuiasca miliarde pentru a proteja intreprinderile și consumatorii de facturile in creștere, in timp ce regiunea pare tot mai aproape de o recesiune, informeaza Mediafax. Ceea…