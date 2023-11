Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii rutieri polonezi, care blocheaza de mai mult de o saptamana principalele trei puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina, au anuntat joi ca isi extind miscarea de protest prin blocarea a inca unui punct de trecere a frontierei, in urma esecului negocierilor

- Peste 20.000 de vehicule erau blocate joi la frontiera ucraineano poloneza, unde transportatorii rutieri polonezi protesteaza de la inceputul saptamanii fata de concurenta neloiala a celor ucraineni, a anuntat Ministerul ucrainean al Reconstructiei, potrivit AFP citat de Agerpres.roZeci de companii…

- Zeci de companii poloneze de transport au blocat luni trei puncte de trecere a frontierei intre Polonia si Ucraina pentru a protesta impotriva a ceea ce ele numesc a fi o concurenta neloiala din partea firmelor din tara vecina, potrivit AFP.

- Transportatorii polonezi anunța ca au aminat inceperea blocadei circulației transportului de marfa, care se va deplasa in direcția punctelor de control "Jahodyn - Dorohusk", "Krakivets - Korczowa", "Rawa-Russkaya - Grebenne", in perioada 3-6 noiembrie. Acest lucru a fost declarat pentru agenția "Ukrinform"…

- Experții polonezi au confirmat ca racheta care in noiembrie, anul trecut, a cazut peste o ferma din sudul Poloniei și a ucis doua persoane a fost lansata din Ucraina, au anunțat surse citate de Reuters.

- Polonia iși modernizeaza armata cu bani din SUA: americanii ofera doua miliarde de dolari sub forma de imprumut directStatele Unite au semnat un acord de finantare prin imprumut direct in valoare de doua miliarde de dolari pentru a sustine modernizarea sectorului de aparare al Poloniei, a comunicat…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat, vineri, in cadrul unei ședințe privind dezvoltarea zootehniei, ca „se gandește cum sa reziste” la atacurile cu drone, in condițiile in care Federația Rusa și teritoriile ocupate de Moscova au devenit „ținta” aparatelor de zbor fara pilot, relateaza…

- Ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, a declarat vineri ca Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania si Slovacia sprijina extinderea, pana la finalul anului, a interzicerii de catre UE a importurilor de cereale din Ucraina catre acele tari, transmite Reuters. In luna mai, Uniunea Europeana a permis…