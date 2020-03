Criza coronavirusului: Cu cât se vinde drojdia „la negru” Inspectorii ANAF, cei de la Consiliul Concurenței și ANPC au inceput demararea unor controale in magazine pentru a-i depista pe cei care vand produse la un preț nejustificat in contextual crizei provocate de pandemia cu coronavirus . In urma controalelor, autoritațile au descoperit ca prețul unor alimente de baza cum ar fi painea, zaharul sau carnea au crescut semnificativ in comparație cu luna trecuta. Iar drojdia, care era pana acum unul dintre cele mai ieftine produse alimentare, dar și spirtul, și-au triplat prețul in anunmite magazine. Potrivit stirileprotv.ro , printr-un anunț postat pe… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce unele produse au devenit greu de gasit in magazine, iar altele s-au scumpit considerabil, mai multe instituții ale statului au demarat controale in masa. Inspectorii ANAF, cei de la Consiliul Concurenței și ANPC verifica firmele pentru a-i depista pe cei ... The post Speculanții profita de criza…

- "Din dorinta de a asigura produse de baza tuturor clientilor nostri, limitam achizitia urmatoarelor alimente la 6 bucati pe fiecare bon fiscal: zahar, ulei, faina si malai. Indemnam totodata clientii sa fie cumpatati si solidari cu semenii lor”. Mai multe lanturi de magazine au facut apel la consumatori…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat ca exista o criza de echipamente medicale destinate luptei impotriva coronavirusului, iar preturile pentru cele care mai exista pe piata cresc foarte rapid, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.Spre exemplu, la nivel global, pretul…

- Legea care impunea din 2017 marilor magazine sa expuna la vanzare cel puțin 51% produse romanești a fost modificata și aprobata in Parlament. Schimbarea legii a fost ceruta de Comisia Europeana, care a considerat ca aceasta incalca dreptul la libera circulație a marfurilor. Potrivit legislației in vigoare…

- Asigurarile de sanatate pe care le ofera un broker de asigurari acopera cheltuielile de diagnosticare, tratament si spitalizare in cazul diagnosticarii cu corornavirus, pana la declararea oficiala a epidemiei de catre autoritati.Potrivit lui Marius Constantinescu, director al departamentului…

- "Am vorbit cu presedintele Consiliului Concurentei - sa va ganditi daca este necesar, pentru ca am vazut ca e o tendinta de specula -, putem plafona pe o perioada de 3 pana la 6 luni pretul la toate materialele, echipamentele care se vand catre populatie. (...) Consiliul Concurentei va sustine", a declarat…

- Coronavirusul pune autoritațile din Romania pe jar! Presedintele tarii a anuntat ca situatia va fi dezbatuta miercuri in CSAT! La Ministerul de Interne a avut loc și o intalnire, la care participa toti cei responsabili sa ia masuri. Trebuie romanii sa iși faca provizii?

- Clientii Profi au reclamat la Protectia Consumatorilor ca au gasit in magazine produse expirate, ambalaje devidate si diferente intre pretul la raft versus cel de la casa de marcat, in 2019. Autoritatea a amendat retailerul cu aproape 600.000, anul...