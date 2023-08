Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan urmeaza sa efectueze ”in curand” o vizita in Rusia, pentru a discuta cu omologul sau rus Vladimir Putin despre o relansare a Acordului de la Istanbul privind exportul cerealelor la Marea Neagra, anunta luni un purtator de cuvant al Partidului Justitiei si Dezvoltarii…

- ”Presedintele nostru a luat initiativa (unor negocieri in vederea relansarii acordului) (…), pentru a evita ca lumea sa se confrunte cu o criza alimentara. El va efectua in curand o vizita la Soci”, anunta purtatorul de cuvant al partidului lui Erdogan. ”Credem ca noi evolutii pot avea loc dupa aceasta…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- ”Avand in vedere nevoile de hrana ale tarilor celor mai nevoiase, optiuni sunt in curs de elaborare pentru a permite livrari de cereale rusesti (…). Exista o vointa de cooperare in domeniu cu Turcia”, anunta intr-un comunicat Kremlinul, rezumand continutul declaratiilor lui Vladimir Putin. REFUZ DE…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a cerut miercuri omologului sau rus Vladimir Putin sa evite orice „escaladare” in conflictul cu Ucraina la Marea Neagra, a anuntat presedintia, citata de AFP. In cursul unei convorbiri telefonice, seful statului turc i-a cerut liderului de la Kremlin „sa nu ia…

- ”Cred ca aceasta optiune este periculoasa si imposibila”, a subliniat intr-o conferinta de presa Versinin. O revenire a Moscovei in acord se afla pe mana ”partenerilor straini” ai Rusiei, anunta el. In prezent nu se negociaza niciun alt acord in acest sens, da asigurari Versinin. Rusia lucreaza la rute…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri, 21 iulie, ca doreste sa-l convinga pe omologul sau rus Vladimir Putin sa relanseze acordul privind exportul de cereale ucrainene prin Marea Neagra, care a expirat luni seara, relateaza Agerpres . ”Cred ca vom reusi sa asiguram continuarea…

- Vorbind inainte de reuniunea ministrilor de externe din Uniunea Europeana care are loc la Bruxelles, Annalena Baerbock a acuzat Rusia de santaj si de incercarea de a folosi cerealele ca arma in detrimentul celor mai saraci oameni din lume. “Sute de mii de oameni, ca sa nu spunem milioane, au nevoie…