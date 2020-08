Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Chirica, primarul Iașului și candidatul PNL la primarie, a facut o gafa uriașa in timpul unei conferințe dupa ce și-a depus luni candidatura pentru un nou mandat, relateaza Ziarul de Iași.

- Dupa ce anunța cu cateva zile in urma ca ieșenii vor primi bani daca decid sa devina donatori de sange, ieri primarul Iașului, Mihai Chirica, și-a depus candidatura pentru un nou mandat de primar al orașului Iași. Declarația anului in politica romaneasca In politica exista o regula de baza, in afara…

- Ion Cristoiu afirma ca Opozitia ar trebui sa ameninte cu boicotul electoral ca sa obtina cat mai repede decizia privind desfasurarea sau nu a alegerilor locale la 27 septembrie. Jurnalistul crede ca Guvernul ar trebui sa puna in balanta pericolul reprezentat de COVID-19 si desfasurarea in siguranța…

- Ion Cristoiu afirma ca prin cererea de revocare din functie a Avocatului Poporului, Renate Weber, liberalii urmaresc sa atace PSD pe tema pensiilor speciale. Jurnalistul spune ca in cererea de revocare a Avocatului Poporului liberalii au recurs la o minciuna usor de demontat.

- Fiecare autobuz din Iasi va avea instalat un dispozitiv special pentru transportul bicicletelor, a anuntat primarul Mihai Chirica. O astfel de combinatie intre transportul urban clasic si bicicleta va contribui la cresterea mobilitatii, mai ales intre zona periurbana a Iasului si oras, a mai explicat…

- Social-democratii se fac pres in fata primarului liberal al Iasului, Mihai Chirica. Sedinta extraordinara de ieri a Consiliului Local (CL) a tinut mai putin de o ora, dar timpul a fost suficient pentru unii consilieri PSD sa-l laude, din nou, pe edilul PNL. Explicatia? Unii au interese imobiliare, altii…

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca mesajul lui Iohannis dupa intalnirea cu Ludovic Orban este ca vom avea trei teme electorale: cum relaxeaza guvernantii din cand in cand, cum va arata Romania pe banii de la UE care, de fapt, nu sunt si cum vor schimba legile justiției.

- Jurnalistul si publicistul Ion Cristoiu afirma ca fotografiile in care apare Ludovic Orban incalcand legea nu sunt furnizate de cineva din anturajul premierului si fac parte dintr-un plan “de fragezire” a sefului Guvernului pentru a-l potoli sau pentru a pregati debarcarea sa de la Palatul Victoria.