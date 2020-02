Stiri pe aceeasi tema

- Turneul preolimpic de calificare la JO de la Tokyo se apropie cu pași repezi, iar Cristina Neagu a vorbit despre șansele pe care le are Romania in Muntenegru (20-22 martie). Liderul echipei naționale a declarat ca Romania nu este favorita, dar ramane optimista și le-a transmis coechipierelor sa se antreneze…

- Selectionata Hong Kong-ului ar putea fi adversara nationalei feminine de handbal a Romaniei la turneul preolimpic din Muntenegru (20-22 martie), in locul Kazahstanului, potrivit site-ului FRH, care citeaza o decizie a Federatiei Internationale de Handbal. ''Federatia Internationala…

- Antrenorul lotului national feminin de tenis de masa, Viorel Filimon, a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coanda, ca Romania se afla printre echipele favorite la turneul de calificare de la Gondomar, Portugalia (22-26 ianuarie), dar a subliniat ca acest lucru nu este suficient pentru a ajunge la…

- Turneul al treilea preolimpic de calificare la JO de la Tokyo in care va evolua echipa feminina a Romaniei va avea loc in Muntenegru, a anuntat, ieri, Federatia Internationala de Handbal. Romania, Norvegia, Coreea de Nord si Muntenegru vor participa la acest turneu, care va avea loc intre 20 si 22 martie…

- IHF (Federația Internaționala de Handbal) a anunțat, vineri, gazdele celor trei grupe de la Turneul Preolimpic. Astfel, România va lupta în Muntenegru pentru biletele care le pot duce pe Cristina Neagu și compania la JO 2020 de la Tokyo.

- Romania a terminat pe locul 12 Campionatul Mondial de Handbal, iar in martie va participa la turneul preolimpic pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Azi s-a jucat finala mica a Campionatului Mondial, Norvegia - Rusia 28-33, și s-a stabilit grupa Romaniei la turneul din martie. …

- La fel cum s-a intamplat și in 2012 și in 2016, Muntenegru va juca in aceeași grupa cu Romania la turneul preolimpic. Se știu trei echipe din patru. Romania și-a aflat inca o adversara din turneul preolimpic de anul viitor. Muntenegru a invins Serbia in meciul pentru locurile 5-6 la Campionatul Mondial…

- Cristina Neagu a tras concluziile dupa Campionatul Mondial din Japonia și este de parere ca nu aceasta este adevarata fața a României. Cea mai buna jucatoare a lumii a transmis ca "toata lumea trebuie sa înțeleaga ca trebuie sa se antreneze mai bine la echipele de club și sa vina cu…