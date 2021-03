Stiri pe aceeasi tema

- In urma scandalului de agresiune fizica la care a fost supusa intr-un hotel din centrul Capitalei, Laurette a facut declarații exclusive pentru Antena Stars, urmate apoi de un comunicat de presa postat pe rețelele de socializare de catre avocatul ei.

- Ultimele zile au fost grele pentru Laurette și iubitul ei, fotbalistul Magaye Gueye. In urma cu doua zile, senegalezul a fost depistat pozitiv la cocaina și la o zi dupa, mulatra a fost batuta in centru Capitalei. Din fericire, aceste evenimente neplacute din viața lor nu i-au pus la pamant, ba dimpotriva!…

- Situație sensibila pentru Laurette! Unul din personajele exotice din showbiz-ul romanesc se afla intr-o postura criticata de unii dintre fani. Ce s-a intamplat in camera de hotel in care ar fi fost agresata? Mulatra a cerut un tarif pentru acțiunile infaptuite in hotel. Laurette, batuta de un barbat…

- Scandalul momentului privind petrecerea data de Andrei Șelaru, alias Selly, ia o intorsatura neașteptata dupa ce el insuși a explicat pe canalul sau de YouTube tot ce s-a intamplat acolo, precum și masurile de siguranța pe care și le-a luat anticipat. Ce spune Selly despre legile din Romania Unul dintre…

- Ziua și scandalul pentru Bianca Dragușanu. Controversata blondina a primit o amenda colosala din partea Poliției Romane. Blondina este furioasa. Ce s-a intamplat, mai exact. Bianca Dragușanu, amenda colosala din partea Poliției Romane Bianca Dragușanu pare sa nu aiba deloc parte de liniște. Dupa ce…

- Gabriel Diaconu, un cunoscut psihiatru din Romania, ii indeamna pe oameni sa se programeze la vaccinare anti-COVID si sa nu mai caute nod in papura. Toate cele 3 vaccinuri aprobate sunt eficiente impotriva infectiei.

- Scandalul de proporții dintre Narcisa Moisa și Yoannes nu pare sa se termine aici! Deși el arunca replica dupa replica la adresa soției sale, cantareața vrea totuși sa ajunga la pace cu tatal copiilor ei!

- Dupa ce a recunoscut in mod public ca a fost ceruta in casatorie de dinamovistul care i-a cucerit iremediabil inima, acum Laurette socheaza pe toata lumea. Mulatra a facut o destainuire uluitoare la Antena Stars despre situația sa amoroasa.