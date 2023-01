Stiri pe aceeasi tema

- Ladislau Boloni a avut prima reactie dupa ce l-a vazut pe Cristiano Ronaldo in tricoul lui Al-Nassr. Antrenorul roman este cel care l-a promovat pe starul fotbalului mondial la prima echipa a lui Sporting Lisabona. A urmat ascensiune fulminanta a atacantului care a castigat de cinci ori Balonul de Aur.…

- Au aparut vesti despre cand va debuta Cristiano Ronaldo la Al-Nassr. Atacantul in varsta de 37 de ani este pregatit sa isi faca aparitia pe teren intr-un derby important din Arabia Saudita. CR7 a semnat un contract urias cu Al-Nassr, valabil pana in 2025, si a devenit cel mai bine platit sportiv. Va…

- S-a aflat ce contract a semnat Cristiano Ronaldo cu Al-Nassr. Portughezul de 37 de ani va juca, pana in 2025, in tricoul echipei care a caștigat de noua ori titlul in Arabia Saudita. Liber de contract dupa desparțirea cu „scantei” de Manchester United, CR7 a semnat o ințelegere fabuloasa. Va fi platit…

- Presedintele de la Al-Nassr a oferit declaratii despre transferul lui Cristiano Ronaldo. Oficialul sauditilor neaga informatiile aparute in presa din intreaga lume, si lasa de inteles ca mutarea lui CR7 este departe de a se oficializa. Cristiano Ronaldo este liber de contract, dupa ce s-a despartit…

- Karim Benzema vrea sa se retraga din fotbal de la Real Madrid. Francezul a avut parte de un an fabulos alaturi de Real Madrid, caștigand Liga Campionilor și Balonul de Aur. Dupa plecarea lui Cristiano Ronaldo in vara lui 2018, Karim Benzema a devenit liderul de pe „Santiago Bernabeu”. Atacantul și-a…

- Cristiano Ronaldo este așteptat sa semneze cu noua echipa pana la finalul anului. Jurnaliștii spanioli anunța ca lusitanul nu va mai juca in Europa din 2023, destinația cea mai probabila fiind Arabia Saudita. Dupa un inceput de sezon foarte complicat la Manchester United, Cristiano Ronaldo este hotarat…

- Cristiano Ronaldo se afla la final de cariera? Aceasta este intrebarea pe care fanii starului portughez și-o pun in prezent. Atacantul de 37 de ani a ramas liber de contract dupa desparțirea cu scandal de Manchester United, iar multe voci se intreaba daca nu cumva lusitanul se gandește sa agațe ghetele…

- Cristiano Ronaldo s-a antrenat la baza lui Real Madrid, la doar cateva zile dupa ce Portugalia a fost eliminata de la Campionatul Mondial. Starul lusitan a ramas fara angajament, dupa ce recent si-a incheiat contractul cu Manchester United. Cristiano Ronaldo a participat alaturi de Portugalia la Campionatul…