- Cristiano Ronaldo nu se gandește sa se retraga de la prima reprezentativa, deși are 38 de ani. Starul portughez va fi fi titular in meciul cu Liechtenstein, din preliminariile EURO 2024, și va stabili un nou record. Atacantul va deveni jucatorul din istoria fotbalului cu cele mai multe apariții in tricoul…

- Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez renunțat la cele doua etaje de la hotelul de cinci stele in care locuiau in din Riyadh și s-au mutat intr- o vila luxoasa din capitala Arabiei Saudite. Chiria pentru cele 17 camera a costat 600.000 de euro pentru doua luni și a fost achitata de conducatorii clubului…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a reusit o cvadrupla joi, la Mecca, in partida castigata de echipa sa, Al-Nassr, in fata formatiei Al-Wehda (4-0) si a depasit cu aceasta ocazie bariera de 500 de goluri marcate in campionatele in care a evoluat pe parcursul carierei sale fotbalistice, potrivit…

- Atleta etiopiana Gudaf Tsegay, campioana mondiala la 5.000 m, a stabilit miercuri a doua perfomanta indoor din toate timpurile in proba de o mila (1.609 m), cu timpul de 4min16sec16/100, cu prilejul concursului de la Torun (Polonia), transmite AFP, potrivit Agerpres.Tsegay, care detine recordul mondial…

- Cristiano Ronaldo și Al Nassr au ratat calificarea in finala Supercupei Arabiei Saudite in meciul cu Al-Ittihad, fosta echipa a romanului Cosmin Contra. Starul portughez a fost titular și nu a fost prea bine primit de fanii rivalei, iar la final a parasit terenul șchiopatand. Cristiano Ronaldo „nu a…

- Cristiano Ronaldo a devenit sportivul cel mai bine platit din lume, dupa ce a semnat un contract pe doi ani și jumatate in Al Nassr. In presa au existat zvonuri ca din anul 2025 va pune umarul, in calitate de ambasador, și va ajuta Arabia Saudita in tentativa de a organiza Campionatul Mondial de Fotbal…

- Cristiano Ronaldo o sa duca o viața plina de huzur in Arabia Saudita. Dincolo de cel mai mare contract din istoria sportului, starul portughez va avea la dispoziție și un palat in care sa locuiasca impreuna cu Georgina Rodriguez și cei cinci copii. Daily Mail scrie ca fostul atacantul de 37 de ani nu…

- Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo, care a ramas fara club de la rezilierea contractului cu Manchester United la sfarșitul lunii noiembrie, a semnat un contract pe doi ani și jumatate cu Al-Nassr, pana in iunie 2025.