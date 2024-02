Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de scafandri din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj a stabilit un nou record național de scufundare in peștera inundata, atingand cota de – 129 metri adancime, in Izbucul Ibzandiș din Munții Padurea Craiului, județul Bihor. Izbucul este considerat unul emblematic in…

- Patrick Sebastian Dinu (100 m liber) și Robert Badea (200 m mixt) au intrat miercuri in concurs la Doha. Ambii s-au oprit in serii, dar au reușit timpi pe care nu-i mai atinsesera pana acum in cariera. Probele de inot de la Campionatele Mondiale de la Doha sunt transmise de TVR, care difuzeaza sesiunea…

- Inotatorul Robert Badea a stabilit miercuri dimineața un nou record național la categoriile de varsta de 17 și 18 ani in proba de 200 m mixt, la Campionatele Mondiale de Natație de la Doha (Qatar).

- Siria a obținut pentru prima data calificarea in șaisprezemicile Cupei Asiei. Reporterul și translatorul nu și-au putut stapani emoțiile in timpul interviului selecționerului Hector Cuper (68 de ani). Siria a invins India, scor 1-0, in ultimul meci al grupei B de la Cupa Asiei, califinandu-se in șaisprezecimile…

- Primarul orasului Stei din judetul Bihor, care a a ajuns sa faca o cheta publica pentru obtinerea a 840.000 lei, ca sa nu piarda o finantare europeana de 8,36 milioane lei pentru dotarea spitalului, a reusit sa stranga banii.

- Saarbrucken, ocupanta locului 11 din liga a treia a Germaniei, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Germaniei dupa ce a reușit sa treaca de Eintracht Frankfurt, scor 2-0. In turul precedent, Saarbrucken reușea o surpriza colosala, eliminand-o pe Bayern Munchen, cu scorul de 2-1. Saarbrucken…

- La Campionatul Europene de inot in bazin scurt 25 metri , de la Otopeni, Romania, in componenta David Popovici, George Alexandru Stoica Constantin, Mihai Gergely si Patrick Sebastian Dinu, s a calificat, astazi, 5 decembrie 2023, in finala probei masculine de stafeta 4x50 m liber. Tricolorii au fost…

- „Ce performanța mare a reușit Romania! Bine ați venit in Germania”, a scris ambasadorul Germaniei in Romania, Peer Gebauer, pe Twitter, alaturi de imagini, intre care una cu el in tricoul naționalei noastre.