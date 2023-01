Cristian Sima: Cătălin Predoiu e agent SIE, cu siguranţă Gafa incredibila a ministrului Justiției, Catalin Predoiu privind dosarul soțului fostei șefe a DIICOT, Georgiana Hosu, a readus in prim plan o caracterizare a actualului ministru al Justiției facuta in anii trecuți de brokerul fugar Cristian Sima, ceea ce pune intr-o alta lumina imaginea acestuia. Gafa uriașa a lui Predoiu Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a afirmat recent ca fostul polițist Dan Hosu, soțul fostei șefe DIICOT Giorgiana Hosu, ar fi fost achitat de instanța in apel, deși sentința definitiva in acest caz e așteptata abia pe 7 februarie. Ulterior, ministrul Justiției a revenit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primul termen va avea loc la data de 10 februarie 2023. Oricare va fi decizia tribunalului, aceasta va putea fi contestata la Curtea de Apel București, potrivit Ziua de Constanța. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut, in esența, urmatoarea stare de fapt: In cursul anului 2016, in contextul…

- Consulul general american, John Henry Gimbel, i-a vizitat vineri, 20 ianuarie, pe frații Tristan și Andre Tate, aflați in arest preventiv in Arestul Central al Poliției Capitalei pentru trafic de persoane și viol.John Henry Gimbel, persoana-cheie in cadrul Ambasadei SUA la București, nu a facut declarații…

- Reprezentanții Poliției au mers sambata de dimineața la locuința fraților Andrew și Tristan Tate din Pipera, care se afla sub sechestru, și au ridicat din curte mai multe mașini de lux ale celor doi. Tribunalul Bucuresti a respins, miercuri, o cerere a fratilor Andrew si Tristan Tate , prin care milionarii…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- SRI a cerut declararea ca indezirabil pe teritoriul Romaniei a unui cetațean, acuzat de fapte ce amenința securitatea naționala, din cauza legaturilor cu organizații teroriste din Siria. Acesta a intrat in atenția SRi din 2021, fiind adept al ideologiei radicale promovate de organizatii teroriste din…

- Curtea de Apel București a fixat pentru luna decembrie primul termen al contestației formulate de procurorii Direcției Naționale Anticorupție impotriva deciziei Tribunalului București din dosarul in care Gabriel Tudor Bohalțeanu, fost consilier al fostului Ministru al Transporturilor, Ovidiu Silaghi…