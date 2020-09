Cristian Popescu Piedone, noul primar al sectorului 5: ”Judecata poporului a decis!”

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Popescu Piedone este noul primar al sectorului 5, dupa alegerile locale de duminica. Cristian Bacanu, candidatul PNL susținut de USR-PLUS, și-a recunoscut luni dimineața infrangerea.

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4, condamnat in prima instanta la 8 ani si sase luni de inchisoare in dosarul Colectiv, a postat un mesaj pe pagina de Facebook din care reiese ca a castigat un nou mandat de primar. Conform rezultatelor sondajelor de tip exit-poll, Piedone conduce…

- Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 4, este aproape de a stabili un record in București! Piedone conduce in cursa pentru Primaria Sectorului 5. Astfel, dupa numararea oficiala voturilor din 85% din secții, Piedone are 28,26%.Vezi și: HARTA Batalia pe consilii județene: PSD…

- Demarata inca din 2018, transformarea parcului Pantelimon intr-un „miniDisneyland”, a condamnat la dispariție singura oaza de liniște din zona, locul arborilor și aleilor fiind luat de o cladire dizgrațioasa din beton. Inca din 2018 parcul Pantelion a devenit scena unui razboi nedeclarat intre primaria…

- Catalin Iordache, candidatul Restart Romania pentru primaria Sectorului 2 din Capitala, vine miercuri la Adevarul Live de la ora 13.15 unde va povesti despre motivele care l-au impins catre politica, dar si despre sansele acestuia pentru primarie.

- Curtea de Apel Bucuresti incepe, vineri, judecarea apelului in dosarul ''Colectiv'', in care au fost condamnati in prima instanta fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, functionari din primarie, patronii clubului, doi pompieri, pirotehnisti si reprezentatii unei firme de artificii.Citește…

- Procurorii DNA au trimis in judecata, in stare de libertate, un fermier, un fost primar și o asociație a crescatorilor de animale din Valea Ciorii, județul Ialomița.Potrivit unui comunicat al DNA, in perioada 2013-2019, reprezentantul asociației crescatorilor de animale, cu sprijinul unui…

- Un primar botoșanean a primit citație sambata, 15 august 2020, pentru a se prezenta in instanța a doua zi, duminica. Iar asta s-a intamplat dupa o contestație la legea electorala depusa de o membra PSD, soție de polițist.