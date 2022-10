Cristian Pomohaci și-a facut biserica privata! Anunțul a fost facut de IPS Irineu, Arhiepiscop al Albei Iulia, printr-o circulara transmisa in 20 octombrie. Care specifica in circulara ca solistul de muzica populara Cristian Pomohaci și-a construit singur o biserica. Arhiepiscopul ii invita pe credincioși sa nu o frecventeze, biserica lui Pomohaci fiind in afara Bisericii Ortodoxe. ”Cu multa ingrijorare și durere, va aducem la cunoștința faptul ca domnul Cristian Pomohaci, fost paroh al Parohiei Moșuni, Protopopiatul Targu Mureș, deși nu mai are calitatea de preot, a continuare sa mimeze Preoția…