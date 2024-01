Potrivit datelor transmise de cirectorul CNAIR, pentru finalizarea constructiei celor 26,35 km Antreprenorul roman (Constructii Erbasu SA) are la dispozitie 24 de luni (6 luni proiectare si 18 luni executie lucrari). Contractul in valoare de 884,12 milioane de lei, fara TVA (finantat prin PT), a fost semnat in luna noiembrie a anului trecut.a ”Pe traseul sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau – Chiribis se vor construi inclusiv 8 poduri, 8 pasaje si 3 viaducte”, a transmis Pistol. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, in luna septembrie a anunsui trecut, ca inca o sectiune din…