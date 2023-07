Cristian Pistol, numit pe patru ani director general la CNAIR

Stiri pe aceeasi tema

- Lupta pentru impunerea directorului general al Companiei Naționale pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru un mandat de patru ani, a intrat in linie dreapta și deja se știu candidații care astazi vor susținere proba orala, adica interviul. Patru candidați pentru șefia CNAIR Ministerul…

- Mihai Puțintei Spatarelu a fost numit in functia de secretar general cu caracter temporar in cadrul Ministerului Agriculturii. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Mihai Puțintei Spatarelu a fost director general la APIA, iar pana la numire…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- Lucian Heiuș revine rapid la Ministerul Finanțelor dupa ce și-a dat demisia la finele lui mai din fruntea ANAF. Liberalul Lucian Heiuș va fi numit secretar general la Ministerul Finanțelor, instituție preluata la rotativa de catre Marcel Boloș. Heiuș a demisionat la sfarșitul lunii mai de la conducerea…

- Consiliul de Administratie al Oil Terminal Constanta, operatorul terminalului petrolier de stat de la Marea Neagra, l-a numit pe Viorel-Sorin Ciutureanu in functia de director general, pentru patru ani, pana in iunie 2027. De asemenea, Adriana Frangu a fost numita in functia de director financiar al…

- Clubul englez de fotbal Chelsea Londra a anuntat, marti, numirea lui Chris Jurasek in functia de director general, in timp ce presedintele responsabil pentru operatiunile cotidiene Tom Glick este pe picior de plecare dupa mai putin de un an de la preluarea functiei, informeaza AFP, potrivit Agerpres.La…

- Cristian Pistol, anunta, joi, ca s-au depus patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti. ”Au fost depuse patru oferte pentru supralargirea unei sectiuni din Prelungirea Ghencea, in zona Pasajului Domnesti”, anunta, joi, Cristian Pistol. Potrivit…

- Calin Matei va ocupa, incepand din iunie 2023, pozitia de director general in cadrul Groupama, acesta preluand functia de la Francois Coste, care va ramane membru in Consiliul de Administratie al companiei si va prelua un nou rol in cadrul Grupului Groupama, conform unui comunicat remis, miercuri, Agerpres.Calin…