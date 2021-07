Cristian Ghinea: Este destul de enervant ca in campania interna din PNL suntem folositi noi ca sac de box

Stiri pe aceeasi tema

- Cristian Ghinea, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a declarat, vineri, la Timișoara, ca este enervant faptul ca USR PLUS a fost implicat in razboiul celor doua tabere din PNL. Ghinea a spus ca in data de 28 august se va discuta, la nivelul USR PLUS, in cadrul unei ședințe, despre viitorul…

