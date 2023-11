Stiri pe aceeasi tema

- Un pas inainte pentru noul stadion din Pitești, care se afla in lista de investiții a Guvernului. Executivul a aprobat, prin Memorandum, lista proiectelor de investiții publice prioritizate in vederea bugetarii in 2024. „Printre cele 221 de proiecte de investiții publice semnificative la nivel național,…

- Autoritațile din Nehoiu anunța semnarea contractului de finanțare pentru asfaltarea mai multor strazi, cu excepția celor care sunt incluse in proiectul de introducere a rețelei de canalizare și de alimentare cu apa. ,,Am semnat contractul de finanțare pentru lucrari de investiții din categoria ”drumuri…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 364 88 2022, care are ca obiect anularea actului emis de autoritatile publice locale HCL nr. 310 18.10.2018. Dosarul a ajuns pe masa magistratilor la data de 02.10.2023, data ultimei modificari fiind 03.10.2023, pe sectia de contencios administrativ…

- Comitetul de Investiții desemnat de Guvernul Romaniei pentru Fondul de Fonduri pentru Reziliența (Recovery Equity Fund sau REF) a aprobat finanțarea unui nou fond de investiții care va primi o alocare prin PNRR. Gestionat de catre Fondul European de Investiții, instrumentul de capital de risc al PNRR…

- Intrevederea a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat de Guvernul Romaniei. Au participat reprezentanti ai Japan Bank International Cooperation (JBIC), Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) si Export-Import Bank of the United States (US…

- Romania s-a angajat prin Planul National de Redresare si Rezilienta ca aceasta banca sa fie deplin functionala la 1 ianuarie 2025, precizeaza Executivul. Intrevederea premierului Marcel Ciolacu a avut loc in marja Forumului de afaceri al Initiativei Celor Trei Mari, desfasurat la Bucuresti si organizat…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, spune ca Romania se afla la o rascruce de drumuri și trebuie sa ia masuri radicale, cum ar fi reducerea cheltuielilor bugetare pentru a nu pierde fondurile europene. In primul rand, trebuie sa avem mai puțini „șefi la bani”. In fapt, este vorba de un atac direct la…

- Guvernul Romaniei se alatura institutiilor publice si private care marcheaza astazi Ziua nationala pentru comemorarea martirilor Brancoveni si de constientizare a violentelor impotriva crestinilor. Guvernul Romaniei se alatura institutiilor publice si private care marcheaza astazi Ziua nationala pentru…