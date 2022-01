Cristian Busuioc: Ne aflăm pe o poziție onorantă în clasament! REȘIȚA – Handbalistele de la Clubul Sportiv Universitatea Reșița s-au reunit marți, 4 ianuarie, in vederea susținerii primei ședinte de pregatire din 2022! Campionatul se va relua pe data de 23 ianuarie cu ultimele etape din tur, dar echipa reșițeana va sta. Primul meci oficial al CSU Reșița din 2022 va avea loc pe data de 30 ianuarie, acasa, cu CSU Oradea. In acest moment, studentele pregatire de prof. Cristian Busuioc ocupa locul 5, cu 14 puncte obținute in noua partide. „Am susținut primul antrenament din acest nou an. Mai avem de disputat doua jocuri din turul campionatului, deoarece programul… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

