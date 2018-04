Cristi Pascu iti spune ce coafuri de mireasa sunt in trend in 2018 Cristi Pascu iti spune ce coafuri de mireasa sunt in trend in 2018 Conform specialistului, in ceea ce priveste coafurile de nunti, trendurile se schimba mai greu, nu in fiecare sezon ca in cazul altor tipuri de hairstyle. “Coafurile de nunta sunt un subiect sensibil. In acest caz particular nu asistam la o schimbare a tendintelor de la un sezon la altul. Trec de fiecare data ani buni pana cand apare un nou curent, insa, in principiu, coafurile de mireasa raman aceleasi, cu variatiuni. Miresele isi doresc ca in ziua nuntii sa fie adevarate printese, iar optiunile in acest sens sunt limitate”, spune… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Pascu, unul dintre cei mai apreciați hairstyliști din Romania, vorbește despre coafurile cel mai des alese de catre miresele din Romania și despre cum evolueaza tendințele in acest domeniu in acest an. Conform specialistului, in ceea ce privește coafurile de nunți, trendurile se schimba mai greu,…

- Te pregatesti de nunta si inca nu ti-ai ales rochia alba? Iata care sunt sfaturile designerului pentru miresele din 2018. Andra Turcanu dezvaluie care sunt tendințele din 2018 de care orice mireasa ar trebui sa țina cont daca iși dorește sa aiba o rochie spectaculoasa: „Anul acesta, miresele tind sa…

- Duminica aceasta, de la ora 18.00, „Romania te iubesc!“ incepe cel de-al 20-lea sezon, cu un reportaj semnat de Rares Nastase, corespondent special Stirile PRO TV, despre distrugerea Jiului pe bani multi.

- “Trendurile de anul acesta duc spre romantic-glam. Avem foarte multe variante de coafura care sa inspire pe toata lumea si sa fie pe toate gusturile. Coafurile clasice se transformma foarte usor cu un touch de eleganta in coafuri moderne si fresh.", ne-a spus hairstylistul Adrian...

- Trendurile coafurilor de mireasa pentru anul 2018. Hairstylistul Adrian Perjovschi dezvaluie care sunt trendurile coafurilor de mireasa pentru anul 2018. “Trendurile de anul acesta duc spre romantic-glam. Avem foarte multe variante de coafura care sa inspire pe toata lumea și sa fie pe toate gusturile.…

- Crescut la academia de care a avut grija chiar Jose Mourinho, tanarul fundaș Ionuț Laurențiu Badea, care va implini 16 ani in primavara, a fost ochit de Atletico Madrid dupa evoluții reușite in acest sezon pentru Alcorcon Badea, fundaș central, a bifat 15 meciuri in acest sezon in categoria sa, cadeți…

- Echipa timisoreana care a impresionat cel mai mult in acest sezon este SCM Poli Timisoara. Handbalistii violeti sunt calificati in semifinalele Cupei Romaniei si au un campionat foarte bun. Astazi, la reluarea campionatului, acasa, unde au invins toate partidele in acest sezon, Poli a trecut dupa un…

- Hair-stylistul Adrian Perjovschi a stat de vorba cu Unica.ro despre ce coafuri de mireasa se poarta in 2018. Fie ca alegi sa iți porți parul strans in ziua nunții, fie ca optezi pentru o coafura cu parul liber, hair-stylistul are o recomandare pentru toate gusturile. Vezi și: Cum coafezi un par buclat…