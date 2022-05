Cristi Borcea: „Mă opresc aici, da”. Ce decizie a luat omul de afaceri Afaceristul Cristi Borcea, care are noua copii din mai multe casatorii, spune ca a cam venit vremea sa se potoleasca și sa-și faca timp și pentru el. Copiii sunt cea mai mare realizare a sa și este mandru de ei, dar acum are nevoie și de altceva. „Nu aș schimba nimic in plan personal. Toate perioadele din viața mea au fost extraordinar de frumoase. Au ieșit noua copii de care sunt mandru. Copiii sunt cea mai mare realizare a mea. Cea mai mare realizare sunt copiii și Valentina. Vine cu energie pozitiva extraordinara, iar copiii se iubesc toți și se ințeleg deosebit de bine. Nu am uitat niciodata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita sa ofere armament Ucrainei, dar trebuie sa existe și un cadru legal in acest sens, susține presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD). „A fost aceasta discutie, cum este normal sa o avem, in primul rand sa existe si un cadru legislativ si sa vedem si evolutia din Ucraina”,…

- Mamele refugiate din Ucraina și copiii lor au oferit flori in Bucuresti in semn de mulțumire pentru sprijinul acordat de romani. „Copiii ucraineni impreuna cu mamele lor au oferit flori bucurestenilor, multumindu-le pentru sprijinul acordat si primirea calda in Romania”, anunta Ambasada Ucrainei la…

- Papa Francisc a declarat ca amenințarea unui conflict global generat de invazia Rusiei in Ucraina ar trebui sa ii convinga pe toți ca a venit timpul ca omenirea sa aboleasca razboiul inainte ca acesta sa nimiceasca omenirea.Papa Francisc s-a adresat duminica, 27 martie, miilor de oameni aflați in Piața…

- (P) Gilbert Parker spunea atat de frumos ca: „atunci cand se naște un copil, mama se naște și ea din nou‟. Mamele singure sunt eroine adevarate, curajoase și temerare. Cu toate astea, sunt și vulnerabile. Mai ales mamele singure din medii defavorizate au nevoie de sprijinul comunitar pentru a-și regasi…

- Preotul Claudiu Banu anunta ca Parohia Sfantul Mare Mucenic Mina, prin Asezamantul filantropic Sfantul Cuvios Arsenie cel Mare, pune la dispozitie locuri de cazare pentru copiii si mamele lor ce vin din zona de conflict, pana la rezolvarea problemelor din Ucraina. "Razboiul este un act inutil de agresiune…

- Guvernul din Germania planuieste relaxarea restrictiilor de calatorie legate de COVID-19 luna viitoare, inaintea vacantei de Paste, a declarat duminica unui ziar german ministrul Sanatatii, Karl Lauterbach, potrivit DPA. In curand, tarile vor fi incluse in categoria de mare risc numai daca pe teritoriul…

- Actrița Dana Rogoz și-a anunțat apropiații și admiratorii de pe rețelele sociale ca ea și copiii sai, Lia și Vlad, au fost confirmați cu noul coronavirus. Actrița a dat detalii despre starea de sanatate a familiei ei. Dana Rogoz a primit confirmarea infectarii cu coronavirus miercuri seara, dupa efectuarea…

- Victoraș Micula, fiul milionarului oradean Viorel Micula cu afaceri in industria alimentara și a bauturilor racoritoare, are din nou probleme, fiind trimis in judecata, dupa ce a incercat sa inșele o firma de asigurari. Mai precis, tanarul și-ar fi pus un prieten sa-i arunce intr-o prapastie un bolid…