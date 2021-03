Criptomonedele: de la speculații la monede de referință. ANALIZĂ Zilele trecute s-au implinit șapte ani de cand in Romania a fost adus primul ATM crypto și, odata cu el, au aparut primele tranzacții financiare cu moneda Bitcoin. Incet, dar mai puțin decat in alte țari europene, moneda virtuala Bitcoin a prins radacini și in Romania, fiind o componenta a pieței financiare. Cu toate ca […] The post Criptomonedele: de la speculații la monede de referința. ANALIZA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

