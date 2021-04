Stiri pe aceeasi tema

- Elena Serban, o tanara de 31 de ani, a fost gasita duminica, 18 aprilie, moarta in baia unui apartament din Aosta, in nordul Italiei. Anchetatorii spun ca ucigasul i-a taiat gatul si a lasat-o sa agonizeze, apoi s-a facut nevazut

- O romanca in varsta de 32 de ani, rezidenta de mai mult timp in Italia, a fost ucisa cu salbaticie in apartamentul pe care il inchiriase in Aosta, in urma cu doar trei saptamani. Aceasta a fost gasita intr-o balta de sange, fiind injunghiata in gat.

- Luni, 19 aprilie, ora 00.30, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauți a oprit pentru control pe raza comunei Mușenița, autoturismul condus de un barbat de 29 de ani din orasul Siret. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testarii cu…

- Un barbat din comuna Radești a fost prins in flagrant in timp ce transporta furaje furate de pe un teren agricol. Acum barbatul este cercetat pentru furt. Potrivit IPJ Alba, in seara zilei de 29 martie 2021, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Aiud l-au prins, in flagrant delict, pe un barbat de 44…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Pitesti, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Pitesti, au depistat in flagrant delict un barbat, de 24 de ani, din Bucuresti, care ar fi comercializat droguri de mare risc.

- Patrula din cadrul SPR 8 Adancata in timp ce desfașura activitați pe linie de poliție rutiera, pe raza localitații Adancata, comuna Adancata, a oprit in trafic autoturismul condus de un barbat 54 ani, cu domiciliul stabil in sat Mitocași, com. Mitocu Dragomirnei. Intrucat conducatorul auto emana halena…

- Sambata, 13 februarie, ora 2330, un echipaj din cadrul Biroului Rutier – Suceava, a obtinut date cu privire la faptul ca un tanar conduce fara a poseda permis de conducere și se afla sub influența bauturilor alcoolice, deplasandu-se pe raza mun. Suceava, in zona Areni. Astfel, pe str. Ana Ipatescu de…

- Primarul orasului ilfovean Bragadiru, Vasile Cimpoeru (PNL), a fost condamnat ieri, 22 ianuarie, la 4 ani si 4 luni de inchisoare intr-un dosar care viza eliberarea unor certificate de urbanism. Edilul a fost gasit vinovat pentru instigare la fals material in inscrisuri oficiale și doua infracțiuni de…