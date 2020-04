Stiri pe aceeasi tema

- Considerat unul dintre cei mai sadici criminali in serie, Sergiu Bahaian, supranumit "Calaul de boschetari", se pregatește sa iasa din pușcarie, dupa ce a ispașit mai puțin de jumatate din pedeapsa.

- Vești de ultima ora privind starea de sanatate a barbatului de 20 de ani, diagnosticat cu coronavirus. Dupa ce ieri medicii au anunțat ca acesta nu ia un tratement special, iar acesta a declarat ca se simte foarte bine, autoritatile au transmis, vineri, ca starea barbatului din Gorj infectat cu…

- Inca 80 de cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima saptamana in București și 10 judete din Romania. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la aproape 19.500, anunta Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania…

- Oana Radu s-a logodit. Artista a facut marele anunț pe pagina de Instagram, unde a postat o imagine cu inelul de logodna primit de la iubitul ei, antrenorul de fitness Catalin Dobrescu. Fericirea a batut și la ușa Oanei Radu care, in 2019 a trecut prin momente greu de suportat. Iubitul ei de atunci,…

- O romanca in varsta de 34 de ani a fost ucisa cu sange rece de iubit, in Spania. Criminalul, un cetatean olandez, si-a pierdut cumpatul in urma unei discutii aprinse si i-a luat viata tinerei. Barbatul i-a aruncat apoi trupul la tomberon! Doi copii au ramas acum orfani de mama.

- In urma cu patru luni, iubitul Oanei Radu murit, dupa ce a fost incendiat in scara unui bloc din Craiova. Cei doi erau impreuna de trei ani, insa relația lor nu a fost lipsita de probleme. Acum, artista iubește din nou și da detalii despre cel care a cucerit-o definitiv.„Cand am spus ca nu suntem impreuna,…

- Barbatul de 50 de ani și femeia de 43 de ani, pe care acesta a stropit-o miercuri seara cu benzina și i-a dat foc, au fost transferați la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iași. Amandoi au arsuri pe jumatate din corp, potrivit Mediafax.Barbatul de 50 de ani care a dat foc iubitei sale, in localitatea…

- Dj Wanda și soțul ei, Karl Katavich se bucura din plin de viata de proaspat insuratei. Cei doi au plecat intr-o vacanta superba, care este pe atat de frumoasa, pe atat de scumpa! Artista si-a bucurat fanii cu cateva fotografii, realizate in unele dintre cele mai luxoase destinatii.