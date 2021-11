Criminal evadat din arestul IPJ Dolj, prins după trei zile Politistii doljeni au reușit, ieri, sa prinda un barbat de 23 de ani, care a evadat inca de joi seara din arestul IPJ Dolj. Tanarul, care a fost condamnat definitiv la trei ani de inchisoare in octombrie, fusese adus din penitenciar in arest pentru a fi audiat intr-un dosar de omor. Acelasi tanar a fost condamnat la opt ani de detentie in martie 2014, pe cand avea 16 ani. In acest dosar a fost acuzat ca si-a ucis bunica cu un topor. A fost eliberat conditionat in iunie 2019, printr-o hotarare a Curtii de Apel Pitesti. Sute de politisti si jandarmi au cautat, inca de joi seara, un tanar de 23 de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in urma activitatilor de cautare, periere si scotocire desfasurate pe un camp din extravilanul comunei Bucovat, catre Terpezita, tanarul a fost gasit, prins si imobilizat de o echipa de cautare formata din politist si un jandarm din cadrul GJMb Craiova. Seara trecuta, in urma verificarilor efectuate…

- Polițiștii il cauta pe Andrei Sorin Cruțan, dar ii și informeaza și pe cetațeni cu privire semnalmentele acestuia. Barbatul a fost dat in URMARIRE NAȚIONALA și CONSEMN LA FRONTIERA, iar oamenii legii au fost transmisa recomandarea celor care au informații ce ar putea ajuta la gasirea lui sa sune la…

- Un barbat in varsta de 23 de ani care era condamnat la trei ani de inchisoare pentru furt a evadat, joi seara, din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj, au transmis polițiștii. Barbatul a fost cautat toata noaptea de peste 800 de polițiști. El a fost dat in urmarire naționala și in…

- Un tanar in varsta de 23 de ani a evadat din arestul Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, iar politistii au anuntat ca au facut filtre rutiere in tot judetul pentru prinderea lui, anunța news.ro. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Doljm, joi seara,…

- Potrivit IPJ Dolj, politistii desfasoara activitati de cautare a tanarului, fiind mobilizate efective de politie de la toate structurile si instituite filtre rutiere pe raza intregului judet."In aceasta seara, politistii doljeni s-au sesizat cu privire la faptul ca, Crutan Andrei-Sorin, de 23 de ani,…

- Un tanar, din comuna Unirea, județul Dolj, este cautat de poliție, dupa ce a evadat din Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Dolj. In aceasta seara, polițiștii doljeni s-au sesizat cu privire la faptul ca, CRUTAN ANDREI-SORIN, de 23 de ani, a evadat. Cel in cauza are urmatoarele semnalmente:…

- Polițiști din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au reținut, pentru 24 de ore, și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj trei tineri, cu varste cuprinse intre 27 și 30 de ani, din orașul Filiași și municipiul Craiova, județul Dolj, banuiți de savarșirea…

- Polițiștii din Calafat au reținut, pentru 24 de ore, un tanar de 20 de ani, din comuna Moțaței, banuit de comiterea mai multor infracțiuni de conducerea unui vehicul fara permis, conducerea unui vehicul sub influența bauturilor alcoolice, punerea in circulație a unui vehicul neinmatriculat și refuzul…