Crimă șocantă în Prahova! Un bărbat a fost găsit mort în scara unui bloc. Principala suspectă a fost reținută Polițiștii din Campina au fost sesizați, vineri dimineața, despre faptul ca in scara unui bloc din oraș se afla un barbat mort. Oamenii legii au reținut o femeie de 46 de ani, care este principala suspecta in acest caz. Din primele informații, ar fi vorba despre concubina acestuia. ”La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 07.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați despre faptul ca in scara unui bloc din municipiu se afla o persoana inconștiența. Din primele verificari se pare ca barbatul a fost omorat. O femeie a fost reținuta și dusa la sediul poliției pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Campina a fost ucis in scara unui bloc chiar de catre sotia sa care este audiata, la aceasta ora, de catre polițiști care incearca sa afle de la ce a pornit scandalul, informeaza Antena 3. Polițiștii din Campina au fost sesizați vineri dimineața despre faptul ca in scara unui bloc din…

- Un barbat a fost ucis chiar de concubina, in scara unui bloc din Campina. Vineri dimineața, in jurul orei 07.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campina au fost sesizați despre faptul ca in scara unui bloc din municipiu se afla o persoana inconștiența.La fața locului, s-a deplsat o echipa…

- In aceasta dimineata, la ora 7.45, polițiștii din Campina au fost alertati ca in scara unui bloc din municipiu se afla o persoana inconștienta. „La fața locului – precizeaza IPJ Prahova – s-a deplasat o echipa complexa de cercetare, care a constatat ca sesizarea se confirma, in cauza fiind vorba…

- Un barbat, de 50 de ani, a fost gasit mort, vineri dimineața, in scara unui bloc din Campina, existand suspiciuni ca acesta a fost omorat. O femeie a fost reținuta și dusa la sediul poliției pentru audieri. La fața locului, s-a deplasat o echipa complexa de cercetare care a constatat faptul ca cele…

- Polițiștii din Campina au fost sesizați, vineri dimineața, despre faptul ca in scara unui bloc din oraș se afla un barbat mort. In urma investigațiilor, polițiștii au reținut o femeie de 46 de ani, care este principala suspecta in acest caz.”La data de 30 iunie a.c., in jurul orei 07.45, polițiștii…

- Polițiștii bistrițeni au depistat doua ”echipe” de hoți, in acest weekend. La una dintre acestea, mascații au luat la puricat domiciliile și au gasit aproape 10.000 de euro. In acest weekend au fost depistați autorii mai multor furturi. Doi tineri au furat obiecte de 2.000 de lei Polițiștii au depistat…

- Politistii prahoveni fac, marti, perchezitii la sediul SC Servicii de Gospodarire Urbana (SGU) Ploiesti SRL, firma a Consiliului Local are se ocupa de administrarea domeniului public si a parcarilor. Mai multi angajati ai societatii sunt suspectati de luare de mita, dupa ce ar fi primit bani pentru…